Ilary Blasi senza filtri | Chanel? Non può rubarmi tutte le scarpe!

Tra le vie di Roma Ilary Blasi mette la sua autenticità al servizio del noto brand di calzature Bata e si fa immortalare con la collezione che ha firmato. Ilary Blasi x BATA unisce femminilità contemporanea e stile. La campagna, ambientata nella Capitale, racconta una donna dinamica che sceglie calzature capaci di accompagnarla tutto il giorno con personalità e leggerezza. Ilary Blasi ha scelto un total black su cui risaltano gli stivali Bata Per l’evento al “Gesto”, a Milano, Ilary sceglie un look total black dal carattere deciso: blazer strutturato, leggings aderenti e i suoi stivali preferiti della collezione Ilary Blasi x BATA, chunky ma eleganti, perfetti per rappresentare quella versatilità che il brand vuole comunicare. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Ilary Blasi senza filtri: “Chanel? Non può rubarmi tutte le scarpe!”

