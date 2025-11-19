Ilaria Salis incontra i lavoratori di Montemurlo | Profitto sullo sfruttamento degli operai è gravissimo

Prato, 19 novembre 2025 – La solidarietà dell’europarlamentare Ilaria Salis al presidio dei lavoratori Alba di Montemurlo, vittima nei giorni scorsi di un attacco da parte dei titolari della ditta: "Sono qui – dice Salis – per portare la mia solidarietà per l'attacco che hanno subito da parte dei padroni e per le condizioni generali di sfruttamento sistematico che esistono nel settore tessile, nel settore della moda. E' gravissimo". Montemurlo, la visita di Ilaria Salis al presidio dei lavoratori L’europarlamentare di Avs, a margine di un incontro a Firenze, ha proseguito parlando a proposito dei lavoratori della stireria di Montemurlo, già oggetto lo scorso settembre di un'aggressione da parte dei titolari della ditta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it