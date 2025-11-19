Ilaria Salis incontra i lavoratori di Montemurlo | Profitto sullo sfruttamento degli operai è gravissimo
Prato, 19 novembre 2025 – La solidarietà dell’europarlamentare Ilaria Salis al presidio dei lavoratori Alba di Montemurlo, vittima nei giorni scorsi di un attacco da parte dei titolari della ditta: "Sono qui – dice Salis – per portare la mia solidarietà per l'attacco che hanno subito da parte dei padroni e per le condizioni generali di sfruttamento sistematico che esistono nel settore tessile, nel settore della moda. E' gravissimo". Montemurlo, la visita di Ilaria Salis al presidio dei lavoratori L’europarlamentare di Avs, a margine di un incontro a Firenze, ha proseguito parlando a proposito dei lavoratori della stireria di Montemurlo, già oggetto lo scorso settembre di un'aggressione da parte dei titolari della ditta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Regionali #Campania. Ilaria Salis chiude campagna elettorale #Avs a #Napoli Vai su X
Ilaria Salis qua da noi: che soddisfazione aver tolto questa compagna dalle grinfie fascistoidi - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis risponde alle critiche: “Ho sempre lavorato, la propaganda di merda vuole i precari in silenzio” - Negli ultimi giorni il nome di Ilaria Salis, eurodeputata monzese, è tornato al centro del dibattito sui social. Scrive monza-news.it
Ilaria Salis “stufa di lavorare”: lei si ribella contro gli “oscurantisti fascistoidi” - Una foto di Ilaria Salis ha scatenato una bufera mediatica non indifferente tanto che la diretta interessata ha deciso di rispondere. Segnala newsmondo.it
Ilaria Salis: spunta la foto in ascensore con una “proposta” - Nel mirino della critica Ilaria Salis dopo una foto in ascensore, un selfie, che ha generato molte discussioni per via di una "proposta". Da newsmondo.it