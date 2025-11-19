Il water in oro di Cattelan venduto per 12 milioni di dollari L’asta sotto le attese e il giallo sul compratore

New York (Usa), 19 novembre 2025 - Un wc dorato realizzato da Maurizio Cattelan è stato venduto all'asta di Sotheby's per un valore pari a 12,1 milioni di dollari. Si tratta di 'America', un'opera che l'artista padovano ultimò nel 2016 e che rappresenta per l'appunto una toilette in oro 18 carati dal peso totale di 101 kg. Una cifra che ha però deluso gli addetti ai lavori, considerato il prezzo dell'oro attuale unito a quello molto caro dei diritti d'asta: l'obiettivo iniziale era quello di provare addirittura a superare i 17 milioni di dollari per i quali era stata venduta 'Him', un'altra scultura di Cattelan raffigurante Hitler inginocchiato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

