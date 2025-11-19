Il water in oro di Cattelan venduto per 12 milioni di dollari L’asta sotto le attese e il giallo sul compratore
New York (Usa), 19 novembre 2025 - Un wc dorato realizzato da Maurizio Cattelan è stato venduto all'asta di Sotheby's per un valore pari a 12,1 milioni di dollari. Si tratta di 'America', un'opera che l'artista padovano ultimò nel 2016 e che rappresenta per l'appunto una toilette in oro 18 carati dal peso totale di 101 kg. Una cifra che ha però deluso gli addetti ai lavori, considerato il prezzo dell'oro attuale unito a quello molto caro dei diritti d'asta: l'obiettivo iniziale era quello di provare addirittura a superare i 17 milioni di dollari per i quali era stata venduta 'Him', un'altra scultura di Cattelan raffigurante Hitler inginocchiato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Arte, water d'oro di Cattelan venduto all'asta per 12mln di dollari Vai su X
Un record per l'artista e la seconda opera d’arte più costosa di sempre in un’asta. Che ha inaugurato il nuovo quartier generale nel Breuer Building su Madison Avenue. Ha deluso le aspettative la corsa al water d’oro di Maurizio Cattelan venduto per 12 milion - facebook.com Vai su Facebook
Il water in oro di Cattelan venduto per 12 milioni di dollari. L’asta sotto le attese e il giallo sul compratore - 'America', ultimata dall'artista padovano nel 2016, rappresenta una toilette in oro 18 carati e partiva da una base d'asta di circa 10 milioni di dollari ... msn.com scrive
Il water d’oro massiccio di Maurizio Cattelan venduto per 12 milioni di dollari: delusione per il venditore - L'opera in oro massiccio dell'artista padovano è stata battuta all'asta da Sotheby's al prezzo della materia prima più i diritti ... Da ilfattoquotidiano.it
Arte, il water d'oro di Maurizio Cattelan venduto all'asta per 12 milioni di dollari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Arte, il water d'oro di Maurizio Cattelan venduto all'asta per 12 milioni di dollari ... Riporta tg24.sky.it