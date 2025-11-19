Il water d’oro di Maurizio Cattelan venduto all’asta per 12 milioni di dollari cifra deludente

Il celebre water d’oro di Maurizio Cattelan è stato venduto all’asta per poco più di 12 milioni di dollari. Realizzata dall’artista padovano nel 2016, l’opera, l’unica versione esistente dell’installazione dopo che la “gemella” era stata rubata dalla casa natale di Winston Churchill e mai recuperata, è stata battuta all’asta da Sotheby’s a una cifra “deludente”: il prezzo del metallo prezioso più i diritti di asta. L’obiettivo iniziale era infatti quello di superare gli oltre 17 milioni di dollari pagati per un’altra opera firmata da Cattelan, “Him” (la scultura che raffigura Hitler inginocchiato) battuta da Christie’s quasi dieci anni fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

