Il water d’oro di Maurizio Cattelan venduto all’asta per 12 milioni di dollari cifra deludente

Metropolitanmagazine.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il celebre water d’oro di Maurizio Cattelan è stato venduto allasta per poco più di 12 milioni di dollari. Realizzata dall’artista padovano nel 2016, l’opera, l’unica versione esistente dell’installazione dopo che la “gemella” era stata rubata dalla casa natale di Winston Churchill e mai recuperata, è stata battuta all’asta da Sotheby’s a una cifradeludente”: il prezzo del metallo prezioso più i diritti di asta. L’obiettivo iniziale era infatti quello di superare gli oltre 17 milioni di dollari pagati per un’altra opera firmata da Cattelan, “Him” (la scultura che raffigura Hitler inginocchiato) battuta da Christie’s quasi dieci anni fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il water d8217oro di maurizio cattelan venduto all8217asta per 12 milioni di dollari cifra deludente

© Metropolitanmagazine.it - Il water d’oro di Maurizio Cattelan venduto all’asta per 12 milioni di dollari (cifra deludente)

Argomenti simili trattati di recente

water d8217oro maurizio cattelanIl water d’oro massiccio di Maurizio Cattelan venduto per 12 milioni di dollari: delusione per il venditore - L'opera in oro massiccio dell'artista padovano è stata battuta all'asta da Sotheby's al prezzo della materia prima più i diritti ... Segnala ilfattoquotidiano.it

water d8217oro maurizio cattelan'Delude' da Sotheby's il water d'oro di Cattelan - Delude da Sotheby's a New York il water d'oro massiccio di Maurizio Cattelan: uno di due esemplari creati dal padovano nel 2016, uno dei quali rubato dalla casa natale di Winston Churchill e mai più ... Secondo ansa.it

water d8217oro maurizio cattelanIl water d’oro di Cattelan venduto a 10 milioni di euro: America non sfonda e non diventa la sua opera più costosa - Il water d’oro di Maurizio Cattelan venduto a 10 milioni: l’opera America non diventa la più costosa dell’artista nonostante il clamore mediatico ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Water D8217oro Maurizio Cattelan