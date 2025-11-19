Il water d’oro di Cattelan venduto all’asta per soli 12 milioni di dollari

Dilei.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 novembre 2025 è stato battuto allasta il celebre water in oro massiccio dell’artista Maurizio Cattelan. Il tutto è avvenuto a New York, neanche a dirlo presso Sotheby’s, nel corso dell’asta “Evening Sale”. L’opera ha un titolo emblematico: America. Scopriamo perché si parla però di un “fallimento”. Opera ironica e vendita deludente. Il water di Cattelan è stato realizzato nel 2016 ed è in oro 18 carati. È uno dei due esemplari creati dall’artista che, ancora una volta, è finito al centro del mercato dei collezionisti e del dibattito sul senso dell’arte contemporanea. La cifra finale? È stato battuto per 12,1 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Dilei.it

il water d8217oro di cattelan venduto all8217asta per soli 12 milioni di dollari

© Dilei.it - Il water d’oro di Cattelan venduto all’asta per soli 12 milioni di dollari

Altri contenuti sullo stesso argomento

water d8217oro cattelan vendutoIl water in oro di Cattelan venduto per 12 milioni di dollari. L’asta sotto le attese e il giallo sul compratore - 'America', ultimata dall'artista padovano nel 2016, rappresenta una toilette in oro 18 carati e partiva da una base d'asta di circa 10 milioni di dollari ... msn.com scrive

water d8217oro cattelan vendutoCattelan delude, il suo super water "America" non convince i collezionisti. Venduto per una cifra da "compro oro" - A parità di valore del materiale impiegato, la banana appesa al muro con lo scotch “Comedian” ha fatto molto di più essendo stata aggiudicata per oltre ... Da affaritaliani.it

water d8217oro cattelan vendutoIl water d’oro massiccio di Maurizio Cattelan venduto per 12 milioni di dollari: delusione per il venditore - L'opera in oro massiccio dell'artista padovano è stata battuta all'asta da Sotheby's al prezzo della materia prima più i diritti ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Water D8217oro Cattelan Venduto