Il water d’oro di Cattelan venduto all’asta per soli 12 milioni di dollari
Il 18 novembre 2025 è stato battuto all’asta il celebre water in oro massiccio dell’artista Maurizio Cattelan. Il tutto è avvenuto a New York, neanche a dirlo presso Sotheby’s, nel corso dell’asta “Evening Sale”. L’opera ha un titolo emblematico: America. Scopriamo perché si parla però di un “fallimento”. Opera ironica e vendita deludente. Il water di Cattelan è stato realizzato nel 2016 ed è in oro 18 carati. È uno dei due esemplari creati dall’artista che, ancora una volta, è finito al centro del mercato dei collezionisti e del dibattito sul senso dell’arte contemporanea. La cifra finale? È stato battuto per 12,1 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Dilei.it
