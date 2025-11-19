Il video della brutale aggressione ai danni di uno studente in zona corso Como | così è stato accoltellato il 22enne
Accoltellato e brutalizzato per 50 euro. È successo il 12 ottobre e il video mostra l’aggressione subita da uno studente dell’Università Bocconi di Milano, assalito in zona corso Como da cinque ragazzi, tre dei quali sono minorenni. Da quanto si sa finora, il giovane, arrivato in fin di vita in ospedale, e rischia di perdere l’utilizzo di una gamba. I suoi aggressori, nel corso dei messaggi che hanno scambiato dopo l’aggressione, si sono augurati la sua morte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Milano un'aggressione brutale, un ventiduenne che riporta danni permanenti. A poco più di un mese dai fatti, l'inchiesta ha portato all'arresto di cinque giovani, tre di loro minori, per tentato omicidio. - facebook.com Vai su Facebook
L'hanno ridotto male ma Simone Cicalone è un osso duro. Sono stato da lui per esprimergli amicizia e solidarietà dopo l'ultima e brutale aggressione che ha subito con Evelina nella metro di Roma per le sue battaglie contro i borseggiatori. Vai su X
Milano: 22enne accoltellato in Corso Como, il video della brutale aggressione - Non è in pericolo di vita ma ha subito danni fisici irreparabili il 22enne studente della Bocconi aggredito a coltellate lo scorso 12 ottobre in zona Corso ... Secondo lapresse.it
Studente accoltellato per 50 euro resta invalido, gli aggressori intercettati: «Quello è in coma bro', bene così non parla»: il video della brutale aggressione - Non è in pericolo di vita ma ha subito danni fisici irreparabili il 22enne studente della Bocconi aggredito a coltellate lo scorso 12 ottobre in zona Corso Como a Milano per una rapina ... Si legge su ilgazzettino.it
Il video dello studente della Bocconi massacrato di botte a Milano: danni fisici irreparabili - Non è in pericolo di vita ma ha subito danni fisici irreparabili il 22enne studente della Bocconi aggredito a coltellate lo scorso 12 ottobre in zona Corso Como a Milano per una rapina ... ilmattino.it scrive