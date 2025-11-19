Il Veneto non basta | per Salvini è davvero un momento no

Le prossime settimane saranno decisive per Matteo Salvini. Il leader leghista sta vivendo un periodo complicato, tanto che qualche alleato in Transatlantico azzarda: «Per il Capitano questa è l’ora più buia». Sì, perché la vittoria – scontata – in Veneto col suo pupillo Alberto Stefani rischia di essere una zolletta di zucchero in mezzo a tanti bocconi amari. Matteo Savini e Alberto Stefani (da Fb). Il derby in Veneto con FdI. Intanto bisogna vedere come finirà il derby dei partiti in Veneto. Un sondaggio di Nando Pagnoncelli qualche giorno fa dava Stefani al 62,8 per cento con un fotofinish tra Lega e FdI: 23,6 per cento contro il 23,2 dei meloniani. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Veneto non basta: per Salvini è davvero un momento no

Scopri altri approfondimenti

Meloni in Veneto per Stefani attacca Prodi, sinistra e Cgil: “Basta inciuci, dureremo fino al 2027” Vai su X

Per il candidato presidente di Democrazia Sovrana Popolare, dal Veneto può partire la riscossa del Paese: «Basta promesse, faremo ciò che diciamo» - facebook.com Vai su Facebook

La Lega rivendica il Veneto e Salvini zittisce Ceccardi: «Basta parlare di Vannacci» - Se non fosse nato come partito del Nord, la frase tormentone “mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost'” calzerebbe a pennello. Segnala ilmessaggero.it

Salvini in pressing per il Veneto. La Lega a Vannacci: “Basta ordini” - Il Veneto, dice Matteo Salvini dal meeting di Rimini, «è terra di autonomia, è terra di identità, è terra di orgoglio, è terra di fatica, la Lega ha 161 sindaci, più di 1. Da repubblica.it

Regionali Veneto, il centrodestra verso un altro rinvio: ancora stallo sul dopo Zaia. E Salvini difende Vannacci - destinati a restare sul tavolo, lungi dall’esser sciolti. Secondo ilmessaggero.it