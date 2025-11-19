Il Var salva Curacao e la storia più bella delle qualificazioni ai Mondiali

A soli 65 chilometri dalle turbolente coste del Venezuela, l’isola sembra lontana da ogni tensione. Nei Caraibi è il meteo a dettare legge, e spesso anche il destino. Poteva farlo pure a Kingston, dove Curaçao ha resistito come una squadra che non aveva nulla da perdere e tutto da dimostrare. La Giamaica, che aveva a disposizione solo la vittoria per andare ai Mondiali, l’ha assediata per 95 minuti: quattro occasioni clamorose, tre pali, una pressione costante e un rigore assegnato nel quinto dei sette minuti di recupero. Quando l’arbitro Iván Barton aveva indicato il dischetto, lo stadio è esploso e la vittoria sembrava a un passo per i Reggae Boyz. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

