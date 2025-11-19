Il valore e la sfida della fraternità oggi | presentazione del libro di Stefano Zaffino

Brindisireport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Venerdì 21 novembre alle ore 19  presso la parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico, si terrà la presentazione del volume “Fraternità e profezia. Il pensiero di Igino Giordani nel solco della Fratelli Tutti”, pubblicato da Tau Editrice nell’agosto del 2025, una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Valore Sfida Fraternit224 Oggi