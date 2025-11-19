Il tribunale consegna all’avvocato di Bossetti i dna raccolti durante l’inchiesta
La difesa di Massimo Bossetti ha avuto copia dei tracciati delle analisi genetiche dell'indagine. L'avvocato Claudio Salvagni ha ritirato questa mattina (19 novembre) i dati sul profilo genetico della vittima Yara Gambirasio e di quelli – in forma anonima – raccolti per arrivare a identificare Ignoto 1. Il capiente hard disk, riporta l' Adnkronos, contiene ora gli innumerevoli elettroferogrammi – i grafici in alta definizione e a colori – che rappresentano la sequenza delle migliaia di Dna raccolti in Bergamasca nella lunga inchiesta che ha portato alla condanna definitiva all'ergastolo di Bossetti.
