Il tour di iniziative per i 70 anni di Feltrinelli si conclude a Napoli con un omaggio a Inge Feltrinelli

Un’installazione fotografica in esposizione fino al?28?novembre, la presentazione di un libro e la proiezione di un documentario per ricordare l’iconica?figura di Inge Feltrinelli:?venerdì 21 novembre dalle 18.00?presso la?Libreria Feltrinelli di?piazza dei Martiri?a Napoli?prende. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

