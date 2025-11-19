Il testamento di Paolo muore e lascia 5 milioni ai Comuni di Casina e Marbella | Intitolatemi la strada di casa

Reggio Emilia, 19 novembre 2025 – «Una donazione che vale quanto mezzo bilancio di tutto il Comune». Il sindaco di Casina, Stefano Costi quasi non credeva ai suoi occhi quando ha visto la donazione da 2,5 milioni di euro da parte dell’ormai illustre concittadino Paolo Ghirelli. Una cifra che vale quanto mezzo tesoretto con cui il municipio deve far quadrare conti e opere ogni anno che si aggira attorno ai cinque milioni di euro, grosso modo, per il Comune che ha poco più di 4.600 abitanti da ultimo censimento. Il sindaco commosso: “Un grande gesto verso la nostra comunità”. ‘Paccio’, così come viene affettuosamente chiamato il sindaco in paese, ringrazia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il testamento di Paolo, muore e lascia 5 milioni ai Comuni di Casina e Marbella: “Intitolatemi la strada di casa”

