Il testamento del ristoratore Muore e lascia 5 milioni di euro ai Comuni di Casina e Marbella | Intitolatemi la strada di casa
Baisi "Voglio donare 2,5 milioni di euro ciascuno ai comuni di Casina dove sono cresciuto e di Marbella dove ho vissuto e lavorato. Usateli per i bisognosi, ma intitolatemi almeno una via". C’era scritto più o meno così nel testamento di Paolo Ghirelli, morto il 13 agosto scorso all’età di 79 anni lo scorso 13 agosto a Marbella, allegra e rinomata cittadina di mare in Spagna. E proprio qui, nel cuore dell’Andalusia, sulla caliente Costa del Sol sotto Malaga, Ghirelli era emigrato dalla sua Leguigno di Casina, costruendo la sua fortuna nel settore della ristorazione. In particolare aprì a suo tempo il locale ‘La Meridiana’, mèta di ricchi e vip internazionali che hanno mangiato ai suoi tavoli: da Naomi Campbell a Bruce Willis, passando per Mariah Carey e Antonio Banderas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
