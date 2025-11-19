Il test del carrello che sta sconvolgendo i cassieri PAM tra licenziamenti e accuse | intervengono i sindacati

Licenziamenti a sorpresa e trauma professionale. Fabio Giomi, 62 anni, storico cassiere e delegato sindacale al supermercato Punto Pam della stazione di Siena, si è trovato improvvisamente senza lavoro dopo non aver superato il cosiddetto “test del finto cliente”. Durante il controllo, gli ispettori avevano nascosto cosmetici nel carrello della spesa e Giomi non li aveva rilevati. Un episodio che ha scosso profondamente il cassiere, abituato a test simili superati senza problemi in passato. L’allontanamento non è solo un colpo alla carriera: per Giomi è un trauma personale, una ferita aperta che testimonia come il lavoro possa trasformarsi in un campo di trappole psicologiche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Il test del carrello che sta sconvolgendo i cassieri PAM tra licenziamenti e accuse: intervengono i sindacati

Leggi anche questi approfondimenti

Mobilitazione davanti ai supermercati Pam: il sindacato contro i licenziamenti del ‘test del finto carrello’ Vai su X

A Siena e Livorno, alcuni cassieri di una catena di supermercati sono stati licenziati per non aver superato il cosiddetto “test del carrello” o del “finto cliente”, che consiste nell'inscenare finti furti da parte degli ispettori dell’azienda. Nella pratica vengono nascos - facebook.com Vai su Facebook

Test del Carrello: cos’è e perché ha causato il licenziamento dei dipendenti Pam - I sindacati hanno contestato aspramente i licenziamenti all'azienda, definendo il metodo utilizzato "un'imboscata" nei confronti dei lavoratori, facendo riferimento ad alcuni precedenti a Siena e a ... Si legge su tg.la7.it

Test del carrello e lavoratori Pam licenziati, domani incontro azienda-sindacati - (Adnkronos) – No ai licenziamenti di dipendenti Pam Panorama per non aver superato il cosiddetto ‘test del carrello’ o del ‘finto cliente’, e cioè per non individuato il furto di alcuni prodotti, nasc ... Lo riporta msn.com