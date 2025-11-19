Il tempo delle scelte | oltre duemila persone all' assemblea generale di Confindustria Veneto Est

Si è tenuta oggi, mercoledì 19 novembre, al Centro Congressi della Fiera di Padova l'assemblea generale 2025 di Confindustria Veneto Est, seconda territoriale del Sistema Confindustria, che rappresenta 5.119 imprese associate, quattro province - Venezia Padova Rovigo Treviso - e oltre 281.000. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

? "In un tempo di divisioni e violenze, san Francesco ci ricorda che la pace parte da noi, dalle nostre scelte. Non rifugiamoci nella globalizzazione dell’impotenza". Lo ha ricordato il card. Matteo Zuppi introduc - facebook.com Vai su Facebook

È tempo di scelte: chi sarà il nuovo Capitano di Ventura? #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/La-scelta-del-… Vai su X

Oltre duemila partecipanti a 'L'Aquila Città del Libro' - Oltre duemila persone hanno seguito la terza edizione di 'L'Aquila Città del Libro', la rassegna che in tre giorni ha portato davanti all'Auditorium del Parco del Castello 29 ospiti, 12 conferenze e ... Lo riporta ansa.it

Saranno catalogati oltre duemila campioni di meteoriti italiane - L'Università di Firenze guida la prima campagna di catalogazione nazionale delle meteoriti italiane: classificherà oltre duemila campioni di materiale extraterrestre conservati in musei e istituti di ... Riporta ansa.it

Carta Bimbo, in un mese oltre duemila richieste - Loafferma l'assessore alle politiche Sociali del Comune di Roma, Sveva Belviso, a margine di un incontro al VI Forum internazionale della Salute (Sanit). Si legge su iltempo.it