Il taglio degli alberi Incontro con i cittadini | Sono quasi tutti sani
Grosseto, 19 novembre 2025 – Il maxi piano di abbattimenti di alberi deliberato dal Comune è stato al centro di un incontro, molto partecipato, promosso da Grosseto Città Aperta, in piazzale Donatello, uno dei punti più controversi sul taglio voluto da Comune. Un incontro nel quale sono emerse (e documentate) significative criticità nell’iter e nelle valutazioni compiute dall’Amministrazione comunale sulla decisione di abbattere 215 alberi i n diversi punti della città. Emergendo l’urgenza di seri approfondimenti tecnici a tutela del patrimonio arboreo della città, ma anche per la stessa sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
