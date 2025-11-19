Il suicidio assistito delle gemelle Kessler Ellen malata di cuore decisione presa da mesi
Roma, 19 novembre 2025 – Ellen era malata di cuore e Alice – che qualche acciacco per i suoi 89 anni se l’era comunque portato dietro - ha voluto che la lenta fine della gemella non la lasciasse sola e così le Kessler hanno deciso di perpetrare nella morte la loro vita parallela – due appartamenti distinti, ma comunicanti, le decisioni prese all’unisono –: da tempo si erano affidate alla ‘Società Tedesca per una Morte Umana’ seguendo tutta la procedura e decidendo la data del loro suicidio assistito, avvenuto, di fronte a un medico e a un legale, il 17 novembre. “Il medico – spiega Wega Wetzel, portavoce della Dghs – ha preparato l’infusione, ma è rigorosamente il paziente a girare la valvola perché le venga iniettata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
