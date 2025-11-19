Antonio Spazzafumo non parla. Ma a togliersi qualche sassolino dalla scarpa è Lorenzo Vesperini. Assessore e, soprattutto negli ultimi mesi, braccio destro del primo cittadino, parla di "avvoltoi e franchi tiratori" in un j’accuse rivolto a chi, ieri, ha fatto cadere il Comune con una firma. "È mancato il coraggio di presentarsi in Consiglio comunale per sfiduciare il sindaco davanti alla città. Molto più comodo — e spacciato per gesto "istituzionale" — chiudere un’amministrazione nello studio di un notaio: l’atto più vile, travestito da senso di responsabilità", afferma Vesperini. Poi rincara: "I firmatari, gli stessi che per anni hanno sventolato il rispetto dei cittadini e delle istituzioni, alla prova dei fatti si sono dissolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco in silenzio, Vesperini invece si sfoga: "Atto vile, travestito da senso di responsabilità"