Il sindaco in silenzio Vesperini invece si sfoga | Atto vile travestito da senso di responsabilità
Antonio Spazzafumo non parla. Ma a togliersi qualche sassolino dalla scarpa è Lorenzo Vesperini. Assessore e, soprattutto negli ultimi mesi, braccio destro del primo cittadino, parla di "avvoltoi e franchi tiratori" in un j’accuse rivolto a chi, ieri, ha fatto cadere il Comune con una firma. "È mancato il coraggio di presentarsi in Consiglio comunale per sfiduciare il sindaco davanti alla città. Molto più comodo — e spacciato per gesto "istituzionale" — chiudere un’amministrazione nello studio di un notaio: l’atto più vile, travestito da senso di responsabilità", afferma Vesperini. Poi rincara: "I firmatari, gli stessi che per anni hanno sventolato il rispetto dei cittadini e delle istituzioni, alla prova dei fatti si sono dissolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
