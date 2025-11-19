di Viviana Ponchia MILANO Il sito del parrucchiere soccombe con quello di Elon Musk, la naturale stoltezza si arrende come l’intelligenza artificiale. Mezza rete mondiale si ferma per problemi ai fornitori di servizi cloud globali: sarebbe normale chiedere spiegazioni a ChatGpt, se non fosse in down anche lui. Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Quindi è ora di metterselo in testa: i giganti hanno i piedi d’argilla, a sentire gli esperti internet diventerà sempre più fragile e chiunque dotato di buonsenso dovrebbe sapere quanto è a rischio un sistema economico che basa la sua operatività su "Single Point of Failure", i famigerati singoli punti di fallimento (chiedere a ChatGpt di farla semplice, se funziona di nuovo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il semaforo del web va in tilt. E la vita (reale) diventa impossibile