di Stefano Fogliani SASSUOLO Con cinque infortunati di cui solo uno (forse) recuperabile, e solo par la panchina, e sette nazionali che rientreranno alla spicciolata nel corso della settimana, il Sassuolo che prepara una settimana di ‘straordinari’, con due gare in quattro giorni contro Pisa e Como avrà davvero bisogno di tutti, ma l’impressione è che Fabio Grosso non si formalizzerà troppo, abituato com’è a cambiare – mai lo stesso undici in avvio – sia la formazione che comincia il match sia lo ‘spartito’ grazie a cinque cambi utilizzati praticamente sempre. E aggiungendo, ad uno ‘zoccolo duro’ di insostituibili – oltre a Muric in porta, anche Pinamonti in attacco, Matic e Konè in mediana, Idzes e Walukiewicz in difesa – rotazioni che hanno dato i loro frutto sia a livello di undici iniziale (vedasi classifica) che a partita in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo dei subentranti. La panchina è già decisiva