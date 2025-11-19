Il Sassuolo dei subentranti La panchina è già decisiva
di Stefano Fogliani SASSUOLO Con cinque infortunati di cui solo uno (forse) recuperabile, e solo par la panchina, e sette nazionali che rientreranno alla spicciolata nel corso della settimana, il Sassuolo che prepara una settimana di ‘straordinari’, con due gare in quattro giorni contro Pisa e Como avrà davvero bisogno di tutti, ma l’impressione è che Fabio Grosso non si formalizzerà troppo, abituato com’è a cambiare – mai lo stesso undici in avvio – sia la formazione che comincia il match sia lo ‘spartito’ grazie a cinque cambi utilizzati praticamente sempre. E aggiungendo, ad uno ‘zoccolo duro’ di insostituibili – oltre a Muric in porta, anche Pinamonti in attacco, Matic e Konè in mediana, Idzes e Walukiewicz in difesa – rotazioni che hanno dato i loro frutto sia a livello di undici iniziale (vedasi classifica) che a partita in corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Non è un caso che la prima vittoria del Genoa in questo campionato sia arrivata con Mimmo Criscito in panchina. Due a uno sul campo del Sassuolo, gol all'ultimo minuto di recupero. Perché poi il calcio è oltre la tattica, c'è anche cuore, carattere, anima. Esatt - facebook.com Vai su Facebook
Il Sassuolo dei subentranti. La panchina è già decisiva - Ben tre gol e due assist da chi è sceso in campo a gare in corso. Secondo sport.quotidiano.net
Perché Berardi non gioca Verona-Sassuolo, non è nemmeno in panchina: cosa è successo - Colpo di scena poco prima del fischio d’inizio allo stadio Bentegodi: nella lista ufficiale dei convocati del Sassuolo non compare Domenico Berardi, escluso a sorpresa anche dalla panchina. Come scrive fanpage.it
Genoa-Sassuolo, sfida da ex per Pinamonti. E sulla panchina del Grifone ritrova Criscito - Grosso ha l’occasione per proiettarsi a ridosso della zona Europa, spinta dal suo tridente che ha ritrovato verve e gol. gazzetta.it scrive