La nuova collaborazione. Ha debuttato sulla passerella AutunnoInverno 2016, il Kiki Boot di Marc Jacobs è rapidamente diventato un’icona: una silhouette imponente, fibbie decise e un’attitudine audace che non scende a compromessi. La nuova collaborazione con Dr. Martens celebra lo spirito creativo e l’impegno verso l’individualità che accomunano i due brand. Il Kiki Boot viene rivisitato attraverso la suola Corran con tacco, firma distintiva di Dr. Martens, che aggiunge al modello un carattere industriale e una presenza scenica ancora più marcata. Il risultato è una silhouette potente, che unisce il design innovativo di Marc Jacobs all’estetica grintosa e utilitaristica di Dr. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Il Ritorno di un'Icona: Il Nuovo Kiki Boot Marc Jacobs × Dr. Martens