“Salvini sposa la frenata delle armi sull’Ucraina. Unità con Conte, scontro col ministro della Difesa”: era il titolo di Repubblica.it di sabato scorso. Domenica, il giornale di Travaglio applaudì in prima pagina il Salvini che scaracchiava sugli aiuti militari del ministro Crosetto a Zelensky, cianciando strumentalmente sulla corruzione in Ucraina. Era partita, grazie a Salvini, Travaglio e Conte, l’operazione “Colbacchi puliti”. E si era spinto, il gruppazzo, a citare Falcone: “Seguite il denaro”, aveva raccomandato lui. E’ che esistono le fasi. In questa, l’indicazione sembra andare di moda soprattutto per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il ritorno dell'asse Salvini-Conte-Travaglio