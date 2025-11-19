Il ritorno della Chimera d’Arezzo | il capolavoro dell’arte etrusca splende in una nuova sala al Maf

È uno degli oggetti archeologici più famosi del patrimonio culturale italiano. La Chimera d'Arezzo, simbolo dell' arte etrusca e del successo che questa ha sempre riscosso nell' ultimo mezzo millennio, occupa da oggi una sala completamente rinnovata del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, il cui ingresso è sulla piazza della Santissima Annunziata dove si affaccia anche il brunelleschiano Istituto degli Innocenti, la statua equestre di Ferdinando I de' Medici – opera di Giambologna – e le fontane del suo allievo prediletto, Pietro Tacca. Proprio in piena epoca medicea avvenne il ritrovamento della scultura bronzea che misura 80 centimetri d'altezza per 130 circa di lunghezza.

