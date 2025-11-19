Il ritorno degli Helloween per i 40 anni di carriera
Nel 2017, prima del concerto della reunion al Forum di Assago, qualcuno l’aveva definito "l’evento metal dell’anno". E in effetti vedere suonare di nuovo insieme negli Helloween, dopo così tanti anni, Kai Hansen e Michael Kiske era un appuntamento impedibile per i fan del power metal e non solo. Otto anni dopo quel “Pumpkins United World Tour“, la band tedesca con Hansen e Kiske ancora uno di fianco all’altro tornerà domani sera nell’arena assaghese e la voglia di risentirla “live“ è quasi immutata tra i fedelissimi vecchi e nuovi. Il fascino dei loro vecchi successi, da “Eagle Fly Free“ a “Dr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
