Il ricordo all’Osservanza | vie per Franca Ongaro e Franco Basaglia Più diritti grazie a loro

Imola, 19 novembre 2025 – Imola aggiunge un nuovo tassello alla propria memoria civica, intitolando spazi a chi ha contribuito a rivoluzionare il modo di intendere la dignità e i diritti delle persone con sofferenza psichica. Il Comune ha deciso di dedicare due strade all'interno dell' Osservanza a Franca Ongaro e Franco Basaglia, protagonisti della 'Psichiatria democratica' e della riforma che ha portato alla chiusura dei manicomi. La decisione è arrivata con una delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta, un atto che collega simbolicamente la rigenerazione del complesso alla storia dei diritti e della salute mentale in Italia.

