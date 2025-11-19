il regalo di natale mille contratti

Con l’arrivo del Black Friday e delle festività natalizie, cresce in Lombardia la domanda di personale. A confermarlo è Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, che è alla ricerca di oltre 1.000 profili da inserire in diversi ambiti nel territorio lombardo. Le opportunità si concentrano soprattutto nei settori logistica, grande distribuzione organizzata, retail, horeca e “ fast moving consumer goods “. Si conferma anche quest’anno la dinamicità del customer care. La principale novità riguarda invece il “ facility “ e i servizi di sicurezza, ambiti in cui cresce il fabbisogno di profili dedicati, fondamentali per garantire l’efficienza, la conformità e la sicurezza delle attività commerciali e produttive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

