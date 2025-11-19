Brescia – La Procura di Brescia indaga su una vicenda, i cui contorni sono ancora da definire, che coinvolgerebbe una coppia residente nel Bresciano: lui è un militare operativo in provincia. La coppia risulta indagata per truffa e con loro altri due bresciani, anche loro congiunti, che ora abitano in Mozambico, dove gestiscono una attività turistica, pubblicizzata anche su internet. Le indagini. È stata proprio la notorietà a portare a loro. Gli investigatori hanno scoperto che entrambi ricevono il reddito di cittadinanza, per legge non dovuto a chi non abita stabilmente in Italia. Così è stato decido di eseguire un approfondimento mirato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il reddito di cittadinanza, il resort in Mozambico, il militare. La strana truffa su cui indaga la Procura di Brescia