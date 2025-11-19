Il reddito di cittadinanza il resort in Mozambico il militare La strana truffa su cui indaga la Procura di Brescia
Brescia – La Procura di Brescia indaga su una vicenda, i cui contorni sono ancora da definire, che coinvolgerebbe una coppia residente nel Bresciano: lui è un militare operativo in provincia. La coppia risulta indagata per truffa e con loro altri due bresciani, anche loro congiunti, che ora abitano in Mozambico, dove gestiscono una attività turistica, pubblicizzata anche su internet. Le indagini. È stata proprio la notorietà a portare a loro. Gli investigatori hanno scoperto che entrambi ricevono il reddito di cittadinanza, per legge non dovuto a chi non abita stabilmente in Italia. Così è stato decido di eseguire un approfondimento mirato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Due provvedimenti già annunciati il giorno dell’insediamento, e uno, il reddito di cittadinanza regionale, sbandierato in campagna elettorale sul quale ora il presidente Eugenio Giani ha deciso di correre. Ma spulciando le oltre 200 pagine del programma di m - facebook.com Vai su Facebook
Luca Toccalini: L'opposizione lancia la bufala del "reddito di cittadinanza regionale" per accaparrarsi qualche voto in più, ma accusa noi di voto di scambio perché con la manovra andiamo a sanare questioni rimaste aperte da anni. Sono senza vergogna. Vai su X
Vivono all’estero: il loro Reddito di cittadinanza lo usano gli amici - Due coppie bresciane sono indagate per truffa aggravata: tra loro c’è anche un maresciallo dei carabinieri operativo in provincia ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Brescia, aprono un resort in Africa: il reddito di cittadinanza lo percepiscono gli amici (in Italia) - Nei guai anche un maresciallo dei carabinieri e la moglie i quali avrebbero utilizzato la carta prepagata su cui veniva er ... Si legge su quibrescia.it
Reddito di Cittadinanza: la Corte Costituzionale riduce il requisito di residenza - Con la sentenza numero 31 del 2024, la Corte Costituzionale ha ridefinito uno degli aspetti più controversi del Reddito di Cittadinanza (Rdc), stabilendo che il requisito di residenza decennale per ... Scrive diritto.it