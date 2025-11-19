Il reddito di cittadinanza il resort in Mozambico il militare La strana truffa su cui indaga la Procura di Brescia

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia –  La Procura di Brescia indaga su una vicenda, i cui contorni sono ancora da definire, che coinvolgerebbe una coppia residente nel Bresciano: lui è un militare operativo in provincia. La coppia risulta indagata per truffa e con loro altri due bresciani, anche loro congiunti, che ora abitano in Mozambico, dove gestiscono una attività turistica, pubblicizzata anche su internet. Le indagini. È stata proprio la notorietà a portare a loro. Gli investigatori hanno scoperto che entrambi ricevono il reddito di cittadinanza, per legge non dovuto a chi non abita stabilmente in Italia. Così è stato decido di eseguire un approfondimento mirato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il reddito di cittadinanza il resort in mozambico il militare la strana truffa su cui indaga la procura di brescia

© Ilgiorno.it - Il reddito di cittadinanza, il resort in Mozambico, il militare. La strana truffa su cui indaga la Procura di Brescia

Scopri altri approfondimenti

Vivono all’estero: il loro Reddito di cittadinanza lo usano gli amici - Due coppie bresciane sono indagate per truffa aggravata: tra loro c’è anche un maresciallo dei carabinieri operativo in provincia ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Brescia, aprono un resort in Africa: il reddito di cittadinanza lo percepiscono gli amici (in Italia) - Nei guai anche un maresciallo dei carabinieri e la moglie i quali avrebbero utilizzato la carta prepagata su cui veniva er ... Si legge su quibrescia.it

Reddito di Cittadinanza: la Corte Costituzionale riduce il requisito di residenza - Con la sentenza numero 31 del 2024, la Corte Costituzionale ha ridefinito uno degli aspetti più controversi del Reddito di Cittadinanza (Rdc), stabilendo che il requisito di residenza decennale per ... Scrive diritto.it

Cerca Video su questo argomento: Reddito Cittadinanza Resort Mozambico