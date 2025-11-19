Il rapper D4vd ora è sospettato per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez

Roma, 19 novembre 2025 – La notizia era nell'aria: fonti investigative hanno riferito che il cantante americano D4vd (vero nome David Anthony Burke) è stato identificato come sospettato nella morte della 14enne Celeste Rivas Hernandez. Non è più solo una persona di interesse nel caso dell'omicidio della ragazzina, anche se è importante precisare che, al momento, non risultano accuse formali o incriminazioni nei suoi confronti. La macabra scoperta nell'auto del cantante. L'odore è stato il primo segnale. Nel piazzale di un deposito giudiziario a Hollywood, gli addetti hanno notato una Tesla che emanava un fetore insostenibile e attirava sciami di mosche.

