Il raid alla Carducci Refurtiva recuperata | Al lavoro sui danni

Fucecchio, 19 novembre 2025 – Il materiale didattico è stato recuperato dalle forze dell'ordine. A darne notizia è l'amministrazione comunale che, con la sindaca Emma Donnini, ha espresso il disappunto per il nuovo raid notturno dei ladri nella scuola primaria Carducci. Un brutto episodio, un furto: i malviventi che si erano introdotti nella scuola una manciata di ore prima avevano rubato tre computer portatili e altro materiale elettronico. Oltre aver preso di mira le macchinette self service del caffè per le monete custodite all'interno. "Sono felice che nelle ore successive i carabinieri di Santa Croce sull'Arno e Fucecchio abbiano recuperato la refurtiva e per questo voglio ringraziarli – spiega la sindaca –.

