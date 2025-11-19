Il pubblico predominante sul privato Qui portiamo avanti una rivoluzione

"Quella che stiamo cercando di portare avanti è una rivoluzione in cui il pubblico guida la trasformazione del privato, mantenendo un ruolo predominante: per vedere i risultati però è necessario avere pazienza ed è quello che chiediamo ai cittadini ora che numerosi tasselli stanno trovando posto nel quadro generale". Così il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore alla Città Futura Lorena Fedeli hanno descritto il lavoro impostato nel settore urbanistico in questi anni. L’occasione è stata la presentazione degli interventi di utilità pubblica previsti in viale Cadorna, ma lo sguardo è stato poi rivolto alle altre novità in divenire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Il pubblico predominante sul privato. Qui portiamo avanti una rivoluzione"

