Il progetto Sistema taglia il traguardo | i risultati ottenuti presentati in Comune
ANCONA – Si è chiuso ufficialmente il 27 ottobre 2025, a quasi tre anni dall’avvio del 30 novembre 2022, “Sistema”, il progetto sostenuto da Fondazione Cariverona e promosso dal Comune di Ancona assieme a una rete articolata di realtà del terzo settore. Un percorso che ha attraversato i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bambine e bambini, città, educazione: promuovere il sistema integrato Zerosei anni Tante e diverse competenze, ruoli e soggetti differenti sono chiamati a convergere per un progetto comune di città educativa. Quali collaborazioni e quali integrazioni è im - facebook.com Vai su Facebook
Centro Pisa taglia traguardo dei 3.000 trapianti di fegato - Il Centro Trapianti di Fegato dell'Aou Pisa, unico di questo genere in Toscana, ha tagliato il traguardo dei 3. Scrive ansa.it
Riforma disabilità, la valutazione multidimensionale taglia il traguardo - Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (legge 227/2021) che va a definire la condizione di disabilità, la valutazione ... Secondo vita.it
Benevento, la Cittadella degli uffici taglia il primo traguardo: i lavori - Sono terminati i lavori di riqualificazione del lotto 1 del maxi progetto "Federal Building" in corso di realizzazione presso l'ex ... Riporta ilmattino.it