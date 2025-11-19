Il progetto dell’Italofonia La lingua come strumento di diplomazia culturale
Roma, 19 novembre 2025 – L’italiano come strumento di diplomazia culturale. Dalla consapevolezza che il ruolo dell’Italia nel mondo passa anche attraverso la diffusione della nostra lingua nasce la ‘Comunità dell’Italofonia’. Riunita ieri a a Villa Madama su iniziativa del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, la prima conferenza istitutiva ha gettato le basi per per consolidare il ruolo internazionale della lingua italiana come veicolo di “pace e dialogo, partenariato economico e cooperazione culturale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
