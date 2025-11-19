Il progetto della megalopoli futuristica dell' Arabia Saudita è impossibile da realizzare
The Line, la città ultra tech del principe Mohammed bin Salman, potrebbe non vedere mai la luce a causa dei costi elevati e di alcune scelte discutibili. 🔗 Leggi su Wired.it
Arabia Saudita, duro colpo per le ambizioni di Mohammed bin Salman: il progetto della megalopoli nel deserto finisce in un limbo - Il progetto The Line frenato dai costi troppo alti e dal calo del prezzo del petrolio. Segnala milanofinanza.it
Garanzia Sace per la megalopoli futuristica dell’Arabia Saudita: 3 miliardi di dollari di prestiti garantiti per Neom - Secondo Bloomberg il gruppo italiano ha concordato garanzie fino all’80% per i prestiti concessi da banche internazionali. Segnala milanofinanza.it
La città futuristica saudita “The Line” non sarà poi così grandiosa - Nella primavera del 2021 il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman presentò ufficialmente il progetto “The Line” (“La Linea”), una città futuristica che si sarebbe dovuta ... Scrive ilpost.it