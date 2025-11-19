Il progetto della megalopoli futuristica dell' Arabia Saudita è impossibile da realizzare

Wired.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Line, la città ultra tech del principe Mohammed bin Salman, potrebbe non vedere mai la luce a causa dei costi elevati e di alcune scelte discutibili. 🔗 Leggi su Wired.it

il progetto della megalopoli futuristica dell arabia saudita 232 impossibile da realizzare

© Wired.it - Il progetto della megalopoli futuristica dell'Arabia Saudita è impossibile da realizzare

Contenuti che potrebbero interessarti

progetto megalopoli futuristica arabiaArabia Saudita, duro colpo per le ambizioni di Mohammed bin Salman: il progetto della megalopoli nel deserto finisce in un limbo - Il progetto The Line frenato dai costi troppo alti e dal calo del prezzo del petrolio. Segnala milanofinanza.it

Garanzia Sace per la megalopoli futuristica dell’Arabia Saudita: 3 miliardi di dollari di prestiti garantiti per Neom - Secondo Bloomberg il gruppo italiano ha concordato garanzie fino all’80% per i prestiti concessi da banche internazionali. Segnala milanofinanza.it

La città futuristica saudita “The Line” non sarà poi così grandiosa - Nella primavera del 2021 il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman presentò ufficialmente il progetto “The Line” (“La Linea”), una città futuristica che si sarebbe dovuta ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Megalopoli Futuristica Arabia