Il profumo unisex che sa di pulito è l’investimento da fare adesso e da usare tutto l’anno

Dilei.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono quei profumi iconici, che sanno di casa, di fresco e di pulito. Sono quelli che non stancano mai, che sono capaci di diventare dei veri e propri classici senza tempo. E, oltre a questo, sono unisex, perfetti per lei e per lui, da indossare come una seconda pelle, per lasciare una scia di freschezza. Uno di questi profumi must have è Nivea Creme Eau de Toilette, che ha come fragranza proprio quella dell’iconica crema. Ora possiamo acquistare il formato da viaggio 30ml a un prezzo incredibile, grazie ai ribassi del Black Friday 2025, al momento lo sconto sul prezzo consigliato ammonta al 33%. 🔗 Leggi su Dilei.it

