Il professore-scrittore | Ora vi porto in cucina

Si intitola “Il mistero bolle in pentola” (Koala Edizioni) l’ultimo libro di narrativa per ragazzi scritto dal professor Gianluigi Sommariva di Casalpusterlengo. Il sottotitolo è “Quattro amici e una comune passione”. Il docente, 74 anni, in pensione dopo aver insegnato alle medie Cazzulani di Lodi, alle medie di Casalpusterlengo e poi all’istituto superiore Cesaris di Casalpusterlengo, in questa sua tredicesima “fatica” narra sempre con stile vivace e a tratti ironico le vicende di quattro ragazzi, due ragazzi e una ragazza, che frequentano un istituto alberghiero e che fondano una sorta di società segreta, “Il club degli insipidi”, nel quale cucinano per loro stessi anche se non disdegnano l’eventualità di includere altri adepti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

