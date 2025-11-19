Il primo discorso pubblico di Kate Middleton dopo la diagnosi di cancro
Per il suo primo discorso dopo la malattia, la principessa del Galles ha scelto di affrontare un pubblico complesso: 80 leader di grandi aziende internazionali al Future Workforce Summit di Londra, che ha voluto sensibilizzare - e spingere agli investimenti- sul tema a lei più caro, quello dell'infanzia. Look da donna d'affari, Kate Middleton ha spiegato come le nuove tecnologie, e in primis l'intelligenza artificiale, non possano prescindere dall'attenzione e la cura verso i piccoli nei primi anni di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
