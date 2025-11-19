Il primo bacio della Storia? 21 milioni di anni fa Le prove generali dei Neanderthal e le ipotesi sul perché

Open.online | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un gesto, tanto caro agli umani, che potrebbe essere molto più antico e radicato nella natura di quanto saremmo portati a pensare: il bacio. È la conclusione di uno studio pubblicato su Evolution and Human Behaviour, che colloca l’origine del bacio da bocca a bocca a oltre 21 milioni di anni fa. Insomma, non un gesto culturale nato con le prime società, ma un’ abitudine radicata già negli antenati delle grandi scimmie. Per arrivare a questa stima, i ricercatori hanno considerato tutte le specie in cui compare un comportamento paragonabile al bacio. E il quadro che emerge è tutt’altro che esclusivo: scimpanzé, bonobo, lupi, cani della prateria, persino gli orsi polari e alcuni uccelli marini lo praticano in forme diverse, ma tutte riconoscibili. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

primo bacio storia 21Il primo bacio della Storia? 21 milioni di anni fa. Le «prove generali» dei Neanderthal e le ipotesi sul perché - Uno studio di una biologa dell'Università di Oxford colloca il primo «intreccio» dei nostri antenati e dimostra che il gesto è condiviso da molte specie ... Secondo open.online

primo bacio storia 21Il primo bacio oltre 21 milioni di anni fa tra grandi scimmie - Nuove scoperte sul comportamento del mondo animale da parte dei ricercatori di Oxford forniscono una "data" del primo bacio. Lo riporta repubblica.it

primo bacio storia 21Ricostruita la storia del bacio, il primo 20 milioni di anni fa - A schioccare il primo bacio è stato l' antenato comune delle grandi scimmie antropomorfe, tra 21,5 e 16,9 milioni di anni fa, la pratica si è mantenuta nel corso dell'evoluzione ed è stata ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Bacio Storia 21