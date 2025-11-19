Il presidente serbo Vucic chiamato in causa nel caso del Sarajevo Safari | nuova denuncia in Procura a Milano

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La già delicatissima inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti “turisti cecchini” di Sarajevo si arricchisce di un elemento esplosivo: il presidente serbo Aleksandar Vucic viene chiamato in causa da una denuncia depositata in queste ore in procura dal giornalista investigativo croato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

presidente serbo vucic chiamatoIl presidente serbo Vucic chiamato in causa nel caso del “Sarajevo Safari”: nuova denuncia in Procura a Milano - Il giornalista croato Domagoj Margetic sostiene di aver trasmesso agli inquirenti di Milano materiale che collegherebbe Aleksandar Vucic alle postazioni militari da cui sarebbero partiti spari contro ... Riporta today.it

presidente serbo vucic chiamatoCecchini a Sarajevo: "C'era anche il presidente serbo Vucic" - Un giornalista investigativo presenta un esposto alla Procura di Milano con le presunte prove della presenza del premier, all'epoca giovane volontario ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Presidente Serbo Vucic Chiamato