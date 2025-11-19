Il ponte fra Milano e Lodi

Laboratorio, comunità. Cadore33 è questo. E da Milano ha esteso i suoi "tentacoli" culturali anche a Lodi, promuovendo la rassegna, “Il fiume di libri“, che è stata ben accolta dalla città sin dalla prima edizione. Cadore33 è un posto dove circolano liberamente persone, idee, libri, cibo, progetti e possibilità. "Abbiamo subito fatto rete con le realtà culturali del territorio lodigiano- racconta Ricky Cavallero - come La Lira di Orfeo, di Raffaele Pe, e il Festival della Fotografia etica. Il Fiume di libri vuole espandersi sempre più lungo l’Adda". Da tempo il territorio appare più ricettivo, con una forte presenza di associazionismo culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

