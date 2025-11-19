Il polo del pronto moda Dal sogno di grandezza alla crisi di identità

Fu inaugurato il 10 agosto 2007, in piena estate, e da allora ha segnato un capitolo fondamentale per il Macrolotto e per la presenza imprenditoriale cinese a Prato. Nato dall’idea di tre giovani imprenditori orientali, Euroingro occupava gli allora capannoni dell’ex lanificio Nello Gori e si proponeva come una fiera permanente dedicata al pronto moda. Un progetto avveniristico per una città che stava iniziando a conoscere più da vicino l’imprenditoria orientale e che, di lì a poco, avrebbe visto tappezzare le strade del Macrolotto di insegne con ideogrammi. Un assaggio di quello che diventerà poi cosuetudine: confezioni al posto di aziende pratesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

