Il poliziesco vince con l’empatia Gli strani agenti di Elizabeth George

Thomas Lynley e Barbara Havers compiono quasi quarant’anni, eppure non sembrano invecchiati di un giorno. I protagonisti ideati dalla giallista statunitense Elizabeth George danzano su carta, a caccia di assassini e serial killer mentre sullo sfondo svettano le frenetiche città e le pittoresche brughiere del Regno Unito. Da sempre sul podio delle classifiche del New York Times, la scrittrice torna in libreria con un nuovo capitolo della sua collana a tinte gialle: Assassinio in Cornovaglia, edito da Longanesi, presentato dall’autrice nei giorni scorsi a Milano, a BookCity. Questa volta i due protagonisti si troveranno ad affrontare un caso che li vedrà coinvolti in prima persona: un omicidio scuote la quiete della regione e l’uomo arrestato dalla polizia non è altri che il fratello della donna di cui Lynley è pazzamente innamorato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

