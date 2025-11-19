Il poliziesco vince con l’empatia Gli strani agenti di Elizabeth George
Thomas Lynley e Barbara Havers compiono quasi quarant’anni, eppure non sembrano invecchiati di un giorno. I protagonisti ideati dalla giallista statunitense Elizabeth George danzano su carta, a caccia di assassini e serial killer mentre sullo sfondo svettano le frenetiche città e le pittoresche brughiere del Regno Unito. Da sempre sul podio delle classifiche del New York Times, la scrittrice torna in libreria con un nuovo capitolo della sua collana a tinte gialle: Assassinio in Cornovaglia, edito da Longanesi, presentato dall’autrice nei giorni scorsi a Milano, a BookCity. Questa volta i due protagonisti si troveranno ad affrontare un caso che li vedrà coinvolti in prima persona: un omicidio scuote la quiete della regione e l’uomo arrestato dalla polizia non è altri che il fratello della donna di cui Lynley è pazzamente innamorato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Heat – La sfida (1995) • Michael Mann Los Angeles di notte come un oceano elettrico. Due predatori che si annusano a distanza: Neil McCauley (Robert De Niro), professionista del crimine dal sangue freddo; Vincent Hanna (Al Pacino), detective che ha s - facebook.com Vai su Facebook
"Il poliziesco vince con l’empatia". Gli strani agenti di Elizabeth George - Il nuovo giallo della scrittrice con la più anomala coppia di investigatori: lui aristocratico, lei working class ... Scrive msn.com