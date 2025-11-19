Il Politecnico di Milano nella top 200 delle università sostenibili
Il Politecnico di Milano entra per la prima volta nella Top 200 del Qs Sustainability Ranking 2026 e si posiziona 133esima su oltre 2mila atenei valutati. Si tratta di un ottimo risultato, considerate anche le posizioni precedenti: nel 2024 il PoliMi era alla posizione 278, nel 2023 alla 401. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
