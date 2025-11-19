Il Pinocchio dei senza dimora e dei giovani artisti | in scena a Roma il progetto della regista teatina Veronica Pace FOTO

Chietitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spettacolo che nasce dal desiderio di trasformare il teatro in uno spazio di incontro reale, dove chi vive situazioni di fragilità possa esprimersi liberamente e sentirsi parte di una comunità. Va in scena a RomaPinocchio”, spettacolo conclusivo del progetto La strada che porta la firma di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

