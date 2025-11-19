Il Pinocchio dei senza dimora e dei giovani artisti | in scena a Roma il progetto della regista teatina Veronica Pace FOTO

Uno spettacolo che nasce dal desiderio di trasformare il teatro in uno spazio di incontro reale, dove chi vive situazioni di fragilità possa esprimersi liberamente e sentirsi parte di una comunità. Va in scena a Roma “Pinocchio”, spettacolo conclusivo del progetto La strada che porta la firma di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La Strada presenta Pinocchio,una rilettura contemporanea interpretata da persone senza dimora e attori under 30. Dal 21 al 23 novembre,Parco Colli Aniene, via Urbano Cioccetti.Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. bit Vai su X

La Strada presenta Pinocchio, una rilettura contemporanea della favola, interpretata da persone senza dimora e attori under 30. Dal 21 al 23 novembre, presso il tendone da circo installato nel Parco Colli Aniene, in via Urbano Cioccetti. L’ingresso è gratuito - facebook.com Vai su Facebook

A Roma il 'Pinocchio' raccontato dai senza fissa dimora - In scena il 21, 22 e 23 novembre all’interno di un tendone da circo installato nel Parco Colli Aniene Inclusione, partecipazione, rinascita attraverso il teatro: sono questi gli obiettivi al centro de ... Si legge su adnkronos.com

Teatro, a Roma in scena “Pinocchio” con persone senza fissa dimora - (askanews) – Inclusione, partecipazione, rinascita attraverso il teatro: sono gli obiettivi al centro de La Strada, il progetto teatrale e sociale ideato e diretto da Veronica Pace, attr ... Segnala askanews.it

Roma, nel parco a Colli Aniene debutta "Pinocchio": per tre giorni in scena artisti e senza fissa dimora - Nel cuore di Colli Aniene, più che un palcoscenico, nascerà uno spazio dove le condizioni ... Da msn.com