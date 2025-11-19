Il piccolo Elia ucciso dalla madre Meno di un anno fa la frase choc denunciata | Sono già andata di fronte al mare con la macchina

Quotidianodipuglia.it | 19 nov 2025

Omicidio-suicidio nel Salento per la morte di Najoua Minnito ed Elia Perrone, madre e figlio di 35 e 9 anni, i cui cadaveri sono stati scoperti ieri a distanza di poche ore l'uno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il piccolo elia ucciso dalla madre meno di un anno fa la frase choc denunciata sono gi224 andata di fronte al mare con la macchina

© Quotidianodipuglia.it - Il piccolo Elia ucciso dalla madre. Meno di un anno fa la frase choc (denunciata): «Sono già andata di fronte al mare con la macchina»

