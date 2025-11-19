Il piano segreto di Trump per l' Ucraina ' dimezza' Kiev Zelensky | Vogliamo pace dignitosa

Concessioni territoriali e una riduzione delle capacità militari ucraine in cambio della sicurezza degli Stati Uniti. Sono queste le condizioni che Kiev dovrebbe accettare secondo il piano di pace in Ucraina discusso in segreto dall'amministrazione Trump con il Cremlino. Secondo quanto riferito a. 🔗 Leggi su Today.it

piano segreto trump ucrainaUcraina, dopo Gaza Trump cerca il bis: “Usa e Russia studiano un piano di pace segreto” - Dopo l'accordo su Gaza, l'amministrazione Trump lavora con Mosca a un documento in 28 punti per porre fine al conflitto ... Riporta ilfattoquotidiano.it

piano segreto trump ucrainaIl piano (segreto) di Stati Uniti e Russia per la pace in Ucraina. Lo scoop di Axios -  L’iniziativa, guidata dagli emissari di Trump e Putin, mira a ridefinire sicurezza europea e rapporti bilaterali. Come scrive ilfoglio.it

piano segreto trump ucrainaGuerra Ucraina, il piano Trump per la pace: i 28 punti. «Usa pronti a riconoscere Crimea e Donbass russi» - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo msn.com

