Il piano in 28 punti di Usa e Russia per la pace in Ucraina

Un piano in 28 punti per fermare la guerra in Ucraina. Lo hanno elaborato Stati Uniti e Russia partendo da quello dell’amministrazione Trump per Gaza. E prevede una tabella di marcia in 28 punti. La proposta consisterebbe in «pace in Ucraina, garanzie di sicurezza, sicurezza in Europa e future relazioni degli Stati Uniti con Russia e Ucraina», secondo quanto ha riferito la rivista Axios citando fonti vicine al dossier. L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff sta guidando l’elaborazione del piano e «ne ha discusso ampiamente con l’inviato russo Kirill Dmitriev ». E forse lo illustrerà già oggi a Volodymyr Zelensky nell’ incontro programmato in Turchia. 🔗 Leggi su Open.online