Il piano in 28 punti di Usa e Russia per la pace in Ucraina
Un piano in 28 punti per fermare la guerra in Ucraina. Lo hanno elaborato Stati Uniti e Russia partendo da quello dell’amministrazione Trump per Gaza. E prevede una tabella di marcia in 28 punti. La proposta consisterebbe in «pace in Ucraina, garanzie di sicurezza, sicurezza in Europa e future relazioni degli Stati Uniti con Russia e Ucraina», secondo quanto ha riferito la rivista Axios citando fonti vicine al dossier. L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff sta guidando l’elaborazione del piano e «ne ha discusso ampiamente con l’inviato russo Kirill Dmitriev ». E forse lo illustrerà già oggi a Volodymyr Zelensky nell’ incontro programmato in Turchia. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale di Massa in corso la seduta del Consiglio Provinciale. Tra i punti in discussione il piano sul dimensionamento scolastico 2026-2027. - facebook.com Vai su Facebook
Piano (segreto) in 28 punti Usa-Russia per porre fine alla guerra in Ucraina - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Segnala huffingtonpost.it
Media: "Piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra in Ucraina | Gli Stati Uniti approvano nuove armi a Kiev per 105 milioni di dollari - L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla gue ... Lo riporta msn.com
Il piano in 28 punti di Usa e Russia per la pace in Ucraina - Lo hanno elaborato Usa e Russia e dovrà essere proposto a Kiev. Da open.online