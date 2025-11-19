Nel Pd la discussione sul riarmo e l’Ucraina non è mai stata soltanto geopolitica. È diventata un confronto identitario. Da un lato c’è la linea della segreteria: sostegno a Kiev, ma dentro un quadro politico leggibile, responsabile, non appaltato ai riflessi condizionati del riarmo. Dall’altro c’è l’offensiva dei riformisti, decisa a trasformare ogni sfumatura in un’accusa. Il risultato è che, alla vigilia della presentazione del dodicesimo decreto di aiuti militari – che Guido Crosetto porterà al Copasir il 2 dicembre – il Pd discute più di sé stesso che del provvedimento. I riformisti all’attacco: la politica estera come test ideologico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il Pd si divide su riarmo e aiuti all’Ucraina. I riformisti: “Ineludibile, fare presto”. In rotta di collisione con la segreteria Schlein