Il Pd si divide su riarmo e aiuti all’Ucraina I riformisti | Ineludibile fare presto In rotta di collisione con la segreteria Schlein
Nel Pd la discussione sul riarmo e l’Ucraina non è mai stata soltanto geopolitica. È diventata un confronto identitario. Da un lato c’è la linea della segreteria: sostegno a Kiev, ma dentro un quadro politico leggibile, responsabile, non appaltato ai riflessi condizionati del riarmo. Dall’altro c’è l’offensiva dei riformisti, decisa a trasformare ogni sfumatura in un’accusa. Il risultato è che, alla vigilia della presentazione del dodicesimo decreto di aiuti militari – che Guido Crosetto porterà al Copasir il 2 dicembre – il Pd discute più di sé stesso che del provvedimento. I riformisti all’attacco: la politica estera come test ideologico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
Duecentomila lavoratori alla manifestazione nazionale della #Cgil a #Roma contro la #manovra del Governo e per chiedere aumenti di salari e pensioni. Dalla piazza anche il no al riarmo. - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd si divide su riarmo e aiuti all’Ucraina. I riformisti: “Ineludibile, fare presto”. In rotta di collisione con la segreteria Schlein - Nel Pd il dossier Ucraina riaccende il conflitto fra l’offensiva dei riformisti e la linea prudente di Schlein: sostegno sì, automatismi no ... Riporta lanotiziagiornale.it
Pd, Guerini esce allo scoperto: "Riarmo ineludibile". Siluro alla linea di Schlein. Verso la resa dei conti nei Dem con l'ipotesi scissione - Lorenzo Guerini è un esponente di spicco del Partito Democratico che parla molto raramente. Si legge su affaritaliani.it
Guerini: «Vedo delle divisioni. Ma ora serve chiarezza, non le ambiguità. Il riarmo? Ineludibile» - «Il presidente Mattarella sta offrendo a noi e all’Europa il filo rosso di una riflessione importante per comprendere il ... Come scrive msn.com