Il Pd riscopre la sicurezza ma a Bologna si oppone alla gara Virtus-Maccabi La linea Viminale | Si gioca
Dicono che Matteo Piantedosi prima abbia sorriso, poi, come gli accade, sia rimasto in silenzio e pensato a Elly Schlein che scopre il t.
Piano Sicurezza a Poggibonsi: in arrivo controlli straordinari e nuove ordinanze - facebook.com Vai su Facebook
Siamo davanti a un grande classico della sinistra: quello per cui prima si nega pervicacemente un problema, poi si insultano o si trattano da fascisti quelli che la pensano diversamente. #sicurezza di @Capezzone Vai su X
Il Pd riscopre la sicurezza ma a Bologna si oppone alla gara Virtus-Maccabi. La linea Viminale: “Si gioca” - Nel momento in cui il Partito democratico rispolvera il tema della protezione delle città, il sindaco Lepore vorrebbe rinviare una partita per paura dei Pro Pal. Scrive ilfoglio.it
Assemblea dei sindaci Pd a Bologna, sicurezza al centro - Al Dumbo di Bologna è la giornata conclusiva della prima assemblea nazionale degli amministratori locali e dei sindaci democratici promossa dal Pd nazionale. Riporta ansa.it
Si è conclusa l'assemblea dei sindaci del Pd a Bologna - Si è conclusa la prima assemblea nazionale degli amministratori del Pd al Dumbo di Bologna. Lo riporta ansa.it