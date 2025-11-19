Il pasticcio Reggio Calabria | il Pd divora il sindaco Falcomatà

Traballa pericolosamente l’amministrazione dem di Reggio Calabria e sembra a “rischio crollo” il ponte tra il sindaco Giuseppe Falcomatà, icona municipale dei progressisti (con la fascia tricolore dal 2014) e il partito di Elly Schlein. I dissidi tra il primo cittadino e il suo partito vivono una quotidiana escalation che potrebbe anche evolvere con la caduta dell’amministrazione del capoluogo. L’ultimo colpo è arrivato con l’approvazione da parte del consiglio comunale reggino dell'incompatibilità di Falcomatà, eletto poche settimane fa consigliere regionale d’opposizione, ma soprattutto autore di un corposo rimpasto della giunta (includendo anche l’ex capogruppo forzista Mary Caracciolo, con un'antica frequentazione con i giovani di An) e la ridefinizione delle nomine nelle municipalizzate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il pasticcio Reggio Calabria: il Pd “divora” il sindaco Falcomatà

Il pasticcio Reggio Calabria: il Pd “divora” il sindaco Falcomatà - Dopo le regionali il primo cittadino calabrese si aspettava una valorizzazione dal suo partito che invece ha preso altre strade. ilfoglio.it scrive

Reggio Calabria, che succede ora dopo il terremoto Falcomatà-PD? Dimissioni, scioglimento, dietrofront e non solo: tutti gli scenari - Si è percepita ieri mattina, nel corso del Consiglio Comunale, e si continua a vivere oggi. Scrive strettoweb.com

Falcomatà non è più Sindaco di Reggio Calabria. E il PD lo “scarica” pure. Ma lui insiste: “rotture col partito? Mi viene da ridere…” - Oggi, il Consiglio Comunale ha approvato la presa d’atto dell’incompatibilità sopravvenuta del primo cittadino a seguito della pr ... Da strettoweb.com