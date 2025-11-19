Grazie all’assistenza legale della Flc Cgil, 581 docenti precari di Reggio hanno vinto i ricorsi individuali presentati negli anni scorsi e ottenuto la cosiddetta ‘carta docente’. Gli importi loro dovuti (da spendere per la formazione professionale, acquisto di software o hardware, biglietti per cinema e teatro volti all’accrescimento personale e culturale) ammontano a circa 800.000 euro. È successo molto prima del recente provvedimento con cui il ministero dell’Istruzione ha riconosciuto il bonus (fino a 500 euro annui) anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno. Ma non tutto è andato per il verso giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il pasticcio ‘Carta dei Docenti’: "A Reggio vinti 581 ricorsi. Riconosciuti 800mila euro"