Il pasticcio ‘Carta dei Docenti’ | A Reggio vinti 581 ricorsi Riconosciuti 800mila euro
Grazie all’assistenza legale della Flc Cgil, 581 docenti precari di Reggio hanno vinto i ricorsi individuali presentati negli anni scorsi e ottenuto la cosiddetta ‘carta docente’. Gli importi loro dovuti (da spendere per la formazione professionale, acquisto di software o hardware, biglietti per cinema e teatro volti all’accrescimento personale e culturale) ammontano a circa 800.000 euro. È successo molto prima del recente provvedimento con cui il ministero dell’Istruzione ha riconosciuto il bonus (fino a 500 euro annui) anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno. Ma non tutto è andato per il verso giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oltre al menù alla carta, per tutto il weekend arriva il Signor BACCALÀ vi aspettiamo!! #baccalá #baccala #stoccafisso #pasticcio #risotto #collieuganei #rovolon - facebook.com Vai su Facebook
Siamo d'accordo sul fatto che alla lunga su indoor Sinner sia superiore, ma le partite secche non seguono sempre e solo andamenti lineari sulla carta. Alcaraz per me nel 1 set non ha per nulla overperformato, ha giocato al suo livello e poteva vincerlo senza Vai su X